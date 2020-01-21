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В Одессе должностных лиц миграционной службы задержали за легализацию мигрантов

Киев • УНН

 • 18144 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Правоохранители разоблачили должностных лиц Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области в получении взятки за легализацию иностранных граждан на территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

В Одессе должностных лиц миграционной службы задержали за легализацию мигрантов

Сотрудники спецслужбы установили, что за различные суммы денежного вознаграждения должностные лица безосновательно продлевали иностранцам сроки пребывания в Украине, изготавливали вид на жительство и документы, необходимые для получения украинского гражданства. Стоимость услуг злоумышленников составляла от 3 до 5 тысяч долларов и зависела от платежеспособности заказчиков и сложности случая.

Организатора преступной схемы правоохранители задержали соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в центре Одессы после получения от "клиента" части взятки в размере 500 долларов. В общем злоумышленники оценили свое содействие в 1300 долларов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об осуществлении задержанному сообщение о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других должностных лиц миграционной службы, причастных к сделке.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований задержали в Полтаве полицейского на получении взятки в размере 1500 долларов.

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