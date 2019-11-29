В Луганской области мужчины хотели ограбить АЗС с игрушечным пистолетом, но не смогли открыть кассу

В Луганской области осуждены двое лиц, по предварительному сговору между собой, с угрозой применения насилия совершили разбойное нападение на автозаправочный комплекс в г. Северодонецке.

По материалам следствия, в апреле 2017 года местные жители в поисках легкой наживы проникли в ночное время суток в помещение АЗС, что функционировало в ограниченном режиме. “Предварительно они подготовили орудие преступления — имитационный пистолет”, — сообщили в прокуратуре.

“На момент совершения преступления в здании находилась женщина-кассир, которой злоумышленники стали угрожать, в свою очередь, сотрудница воспринимала предмет в руке одного из мужчин как огнестрельное оружие. Указанные лица пытались завладеть денежными средствами, находившиеся в кассовом аппарате, но не смогли его открыть по причинам, не зависящим от их воли. В дальнейшем нападавшие забрали у женщины мобильный телефон, лежавший на прилавке, и скрылись с места происшествия. Украденным имуществом последние распорядились по собственному усмотрению”, — говорится в сообщении.

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На оснований собранных доказательств указанные лица обвинялись в совершении преступления по ч. 3 ст. 187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с угрозой застування насилия, опасного для жизни и здоровья, подвергшегося нападению, по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, в Херсоне мужчина грабил магазины с игрушечным пистолетом.