На Луганщині чоловіки хотіли пограбувати АЗС з іграшковим пістолетом, але не змогли відкрити касу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. За розбійний напад на АЗС в Сєвєродонецьку засуджено двох місцевих мешканців до 9 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області, передає УНН.
У Луганській області засуджено двох осіб, які за попередньою змовою між собою, із погрозою застосування насильства вчинили розбійний напад на автозаправний комплекс у м. Сєвєродонецьку.
За матеріалами слідства, у квітні 2017 року місцеві мешканці в пошуках легкої наживи проникли у нічний час доби до приміщення АЗС, що функціонувало в обмеженому режимі. "Попередньо вони підготували знаряддя злочину — імітаційний пістолет", - повідомили у прокуратурі.
“На момент скоєння злочину у будівлі знаходилася жінка-касир, якій зловмисники стали погрожувати, у свою чергу, працівниця сприймала предмет в руці одного з чоловіків як вогнепальну зброю. Вказані особи намагалися заволодіти грошовими коштами, що знаходилися в касовому апараті, але не змогли його відкрити з причин, які не залежали в їхньої волі. У подальшому нападники забрали у жінки мобільний телефон, що лежав на прилавку, та зникли з місця події. Вкраденим майном останні розпорядилися на власний розсуд”, — йдеться у повідомленні.
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На підстав зібраних доказів вказані особи обвинувачувалися у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застування насильства, небезпечного для життя та здоров’я, яка зазнала нападу, за попередньою змовою групою осіб).
Нагадаємо, у Херсоні чоловік грабував магазини з іграшковим пістолетом.