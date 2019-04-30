В Луганской области мужчина убил племянника выстрелом в голову
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В воскресенье в пгт Боровское Луганской между 62-летним мужчиной и его 37-летним племянником на почве длительных неприязненных отношений возник конфликт. Подозреваемый считал родственника причастным к похищению его имущества. В дальнейшем словесная перепалка переросла в драку, во время которой дядя достал огнестрельное оружие и выстрелил в голову племяннику. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
От полученного огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте.
Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по подозрению жителя пгт Боровское города Северодонецка в умышленном убийстве, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины.
Убийца задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
По согласованию процессуального руководителя в уголовном производстве - прокурора отдела прокуратуры Луганской области мужчине сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.
За совершение умышленного убийства подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Напомним, В Луганской области, мужчина, будучи вооружен ножом, напал на полицейского при исполнении им своих служебных обязанностей.