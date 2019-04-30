В Луганской области мужчина убил племянника выстрелом в голову

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 104849 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 109073 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111798 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112822 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 140329 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114806 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139851 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144929 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130330 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130366 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Луганской области мужчина убил племянника выстрелом в голову

В Луганской области мужчина убил племянника выстрелом в голову

Киев  •  УНН

 • 12992 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В воскресенье в пгт Боровское Луганской между 62-летним мужчиной и его 37-летним племянником на почве длительных неприязненных отношений возник конфликт. Подозреваемый считал родственника причастным к похищению его имущества. В дальнейшем словесная перепалка переросла в драку, во время которой дядя достал огнестрельное оружие и выстрелил в голову племяннику. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

От полученного огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте.

Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по подозрению жителя пгт Боровское города Северодонецка в умышленном убийстве, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Убийца задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По согласованию процессуального руководителя в уголовном производстве - прокурора отдела прокуратуры Луганской области мужчине сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.

За совершение умышленного убийства подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, В Луганской области, мужчина, будучи вооружен ножом, напал на полицейского при исполнении им своих служебных обязанностей.

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