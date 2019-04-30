На Луганщині чоловік вбив племінника пострілом у голову

КИЇВ. 30 квітня. УНН. У неділю у смт Борівське на Луганщині між 62-річним чоловіком та його 37-річним племінником на ґрунті тривалих неприязних відносин виник конфлікт. Підозрюваний вважав родича причетним до викрадення його майна. У подальшому словесна перепалка переросла в бійку, під час якої дядько дістав вогнепальну зброю та вистрелив в голову племінника. Про це повідомили УНН у прес-служба прокуратури Луганської області.