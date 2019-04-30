На Луганщині чоловік вбив племінника пострілом у голову
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У неділю у смт Борівське на Луганщині між 62-річним чоловіком та його 37-річним племінником на ґрунті тривалих неприязних відносин виник конфлікт. Підозрюваний вважав родича причетним до викрадення його майна. У подальшому словесна перепалка переросла в бійку, під час якої дядько дістав вогнепальну зброю та вистрелив в голову племінника. Про це повідомили УНН у прес-служба прокуратури Луганської області.
Від отриманого вогнепального поранення потерпілий помер на місці.
Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні за підозрою мешканця смт Борівське міста Сєвєродонецька в умисному вбивстві, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Вбивцю затримано в порядку ст. 208 КПК України.
За погодженням процесуального керівника у кримінальному провадженні – прокурора відділу прокуратури Луганської області чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів.
На даний час досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини вчинення злочину.
За скоєння умисного вбивства підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Нагадаємо, на Луганщині чоловік, будучи озброєний ножем, напав на правоохоронця під час виконання ним свої службових обов’язків.