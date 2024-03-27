На левом берегу Киева прорвало водопровод

В Киеве на левом берегу на бульваре Верховной Рады, 7-А произошло повреждение водопроводной магистрали диаметром 600 мм. Специалисты "Киевводоканала" уже работают на месте. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

Детали

Отмечается, что утечка воды произошла на проезде части бульвара.

В КГГА предупредили, что возможно снижение давления в водопроводной сети для потребителей левого берега.

Местные телеграм-каналы сообщают, что на Бульваре Верховной Рады произошел прорыв трубы. Залило дорогу, у многих потребителей исчезло водоснабжение.

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