Из-за действий россиян один из районов оккупированного Мариуполя остался без водоснабжения - Андрющенко

российские оккупанты пытались переподключить резервное питание из Запорожской области на питание из Донецка, в результате скачка напряжения сгорело оборудование насосной станции и Кальмиусский район Мариуполя остался без водоснабжения. Об этом во вторник сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Кальмиусский район Мариуполя без водоснабжения. Из-за попытки россиян переподключить резервное питание из Запор. области на резервное питание из Донецка, произошел скачок напряжения. Даже в бытовой сети по городу сейчас 250 вольт. Итог - на насосной станции сгорело оборудование - написал Андрющенко в соцсетях.

Он сказал, что неизвестно сколько времени займет его замена.

Как отметил Андрющенко, россияне молчат. Поэтому он призвал жителей запастись водой. По его словам, "это может быть надолго".

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