В Мариуполе российские оккупанты сформировали настоящие "горы" из обломков разбитых зданий

российские оккупанты свезли огромное количество стройматериалов из демонтированных домов и образовали новый "горный хребет" посреди города. Об этом в Телеграмме сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает УНН.

Детали

Он отметил, что итальянец Alessandro Sabattini, который много помогает Украине в информационном поле, определил с помощью геометки место новой свалки в Мариуполе, которая стала кладбищем разрушенных домов. Выложив спутниковые снимки, он помог сравнить в режиме было/стало. Андрющенко назвал снимки шокирующими

Это правда шок. Вместо равнины - горы. Даже так - ГОРЫ! Учтите, что это только доступные спутниковые снимки и надо делать скидку на масштаб. Получается что это просто новый горный хребет из демонтированных домов посреди города - написал он.

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