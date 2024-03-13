В Мариуполе нашли еще одно место захоронения - горсовет

Во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области нашли еще одно место захоронения, сообщили в среду в Мариупольском городском совете, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, во временно оккупированном городе до сих пор находят стихийные места захоронения людей, погибших от российских обстрелов. "На этот раз могилу обнаружили в Центральном районе, на 23-м микрорайоне. Соответствующее фото выложили мариупольцы в местных пабликах", - подписали в Мариупольском горсовете в Telegram соответствующее фото.

В мэрии напомнили, что во время блокады и плотных обстрелов люди вынуждены были хоронить погибших во дворах, парках, огородах и других местах. Одиночные захоронения находят до сих пор. Многие люди были похоронены в братских могилах или под завалами домов.

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