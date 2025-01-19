На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Курская операция заставила рф переориентировать 67 тысяч своих лучших военных и остатки контингента КНДР на оборону этого направления. Об этом он рассказал в интервью журналисту Андрею Цаплиенко, передает УНН.

10 мая противник начал наступательную операцию на Харьковском направлении, а мы фактически опередили врага в развертывании наших резервов вдоль границы - от Сум до Харькова. Враг не ожидал, что у нас есть бригады, которые выведены в резерв для восстановления боеспособности - сказал Сырский.

По его словам, враг считал, что ситуация в ВСУ критическая после Авдеевки.

«Когда мы начали выводить свои части и занимать оборону, то противник принял решение наступать силами, которые были у него в распоряжении, около 43 тысяч, которые были развернуты возле Белгорода», - добавил главнокомандующий.

Он рассказал, что Курская операция должна была бы видоликти противника и заставила бы его снять часть войск с главных направлений.