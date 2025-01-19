На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ рассказал об успешной операции на Курском направлении. Украина заставила рф перебросить 67 тысяч лучших военных и остатки контингента КНДР для обороны этого участка.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Курская операция заставила рф переориентировать 67 тысяч своих лучших военных и остатки контингента КНДР на оборону этого направления. Об этом он рассказал в интервью журналисту Андрею Цаплиенко, передает УНН.
10 мая противник начал наступательную операцию на Харьковском направлении, а мы фактически опередили врага в развертывании наших резервов вдоль границы - от Сум до Харькова. Враг не ожидал, что у нас есть бригады, которые выведены в резерв для восстановления боеспособности
По его словам, враг считал, что ситуация в ВСУ критическая после Авдеевки.
«Когда мы начали выводить свои части и занимать оборону, то противник принял решение наступать силами, которые были у него в распоряжении, около 43 тысяч, которые были развернуты возле Белгорода», - добавил главнокомандующий.
Он рассказал, что Курская операция должна была бы видоликти противника и заставила бы его снять часть войск с главных направлений.
Благодаря детальному анализу, было найдено слабое место на Курском направлении. Мы смогли вывезти 3 бригады ДШВ и еще несколько бригад ... рф была вынуждена обороняться и фактически она перебросила состав, мы насчитывали 67 тысяч лучших военных и дополнительно то, что осталось от КНДРовцев