На Курському напрямку воюють 67 тисяч найкращих військових рф - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Курська операція змусила рф переорієнтувати 67 тисяч своїх найкращих військових і залишки контингенту КНДР на оборону цього напрямку. Про це він розповів в інтервʼю журналісту Андрію Цаплієнку, передає УНН.

10 травня противник розпочав наступальну операцію на Харківському напрямку, а ми фактично випередили ворога в розгортанні наших резервів вздовж кордону — від Сум до Харкова. Ворог не очікував, що у нас є бригади, які виведені в резерв для відновлення боєздатності - сказав Сирський.

За його словами, ворог вважав, що ситуація в ЗСУ критична після Авдіївки.

"Коли ми почали виводити свої частини і займати оборону, то противник прийняв рішення наступати силами, які були у нього в розпорядженні, близько 43 тисяч, які були розгорнуті біля Білгорода", - додав головнокомандувач.

Він розповів, що Курська операція мала б відолікти противника та змусила б його зняти частину військ з головних напрямків.

Завдяки детальному аналізу, було знайдено слабке місце на Курському напрямку. Ми змогли вивезти 3 бригади ДШВ і ще кілька бригад…рф була змушена оборонятися і фактично вона перекинула склад, ми нараховували 67 тисяч найкращих військових та додатково те, що залишилось від КНДРівців - розповів Сирський.

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