На Курському напрямку воюють 67 тисяч найкращих військових рф - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ розповів про успішну операцію на Курському напрямку. Україна змусила рф перекинути 67 тисяч найкращих військових та залишки контингенту КНДР для оборони цієї ділянки.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Курська операція змусила рф переорієнтувати 67 тисяч своїх найкращих військових і залишки контингенту КНДР на оборону цього напрямку. Про це він розповів в інтервʼю журналісту Андрію Цаплієнку, передає УНН.
10 травня противник розпочав наступальну операцію на Харківському напрямку, а ми фактично випередили ворога в розгортанні наших резервів вздовж кордону — від Сум до Харкова. Ворог не очікував, що у нас є бригади, які виведені в резерв для відновлення боєздатності
За його словами, ворог вважав, що ситуація в ЗСУ критична після Авдіївки.
"Коли ми почали виводити свої частини і займати оборону, то противник прийняв рішення наступати силами, які були у нього в розпорядженні, близько 43 тисяч, які були розгорнуті біля Білгорода", - додав головнокомандувач.
Він розповів, що Курська операція мала б відолікти противника та змусила б його зняти частину військ з головних напрямків.
Завдяки детальному аналізу, було знайдено слабке місце на Курському напрямку. Ми змогли вивезти 3 бригади ДШВ і ще кілька бригад…рф була змушена оборонятися і фактично вона перекинула склад, ми нараховували 67 тисяч найкращих військових та додатково те, що залишилось від КНДРівців
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