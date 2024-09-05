На Курщине ВСУ применили против врага специальные термобарические снаряды: видео
Киев • УНН
Вооруженные Силы Украины использовали специальные термобарические снаряды против вражеских сил в курской области. Огнеметные системы «Сеялка-ВМ8» подразделений РХБ защиты Сил поддержки осуществляют огневое поражение живой силы противника.
Вооруженные Силы Украины в курской области поражают живую силу врага специальными термобарическими снарядами. Видео показало Командование Сил поддержки Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
Огнеметные системы "Сеялка-ВМ8" подразделений РХБ защиты Сил поддержки осуществляют огневое поражение на курщине живой силы противника специальными термобарическими снарядами
Также добавили, что в составе войск РХБ защиты Сил поддержки входят огнеметные подразделения, которые осуществляют огнеметное поражение врага на его позициях и в укрытиях на наиболее важных направлениях.
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