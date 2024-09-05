На курщині ЗСУ застосували проти ворога спеціальні термобаричні снаряди: відео
Київ • УНН
Збройні Сили України використали спеціальні термобаричні снаряди проти ворожих сил у курській області. Вогнеметні системи "Сівалка-ВМ8" підрозділів РХБ захисту Сил підтримки здійснюють вогневе ураження живої сили противника.
Збройні Сили України у курській області вражають живу силу ворога спеціальними термобаричними снарядами. Відео показало Командування Сил підтримки Збройних Сил України, передає УНН із посиланням на Генштаб.
Вогнеметні системи "Сівалка-ВМ8" підрозділів РХБ захисту Сил підтримки здійснюють вогневе ураження на курщині живої сили противника спеціальними термобаричними снарядами
Також додали, що в складі військ РХБ захисту Сил підтримки входять вогнеметні підрозділи, які здійснюють вогнеметне враження ворога на його позиціях та в укриттях на найбільш важливих напрямках.
Столтенберг: Наступ України на Курськ законний31.08.24, 07:09 • 114457 переглядiв