В курской области рф, на перегоне "Шерекино-Канышевка" произошел взрыв, повреждено железнодорожное полотно. Об этом пишет "Astra", передает УНН.

Детали

По данным "Astra", взрыв произошел 24 сентября на перегоне "Шерекино-Канышевка" 24 сентября.

Пострадавших якобы нет.

Напомним

Украинская разведка совместно с Силами специальных операций 10 сентября осуществила минирование и подрыв на железнодорожном участке "старый оскол - валуйки" в белгордской области. В результате пущен под откос грузовой поезд, который обеспечивал логистические потребности армии государства-агрессора.