На курщине в результате взрыва повреждена железная дорога: что известно
Киев • УНН
На перегоне «Шерекино-Канышевка» в курской области рф произошел взрыв, который повредил железнодорожное полотно. Инцидент произошел 24 сентября, пострадавших нет.
В курской области рф, на перегоне "Шерекино-Канышевка" произошел взрыв, повреждено железнодорожное полотно. Об этом пишет "Astra", передает УНН.
Детали
По данным "Astra", взрыв произошел 24 сентября на перегоне "Шерекино-Канышевка" 24 сентября.
Пострадавших якобы нет.
Напомним
Украинская разведка совместно с Силами специальных операций 10 сентября осуществила минирование и подрыв на железнодорожном участке "старый оскол - валуйки" в белгордской области. В результате пущен под откос грузовой поезд, который обеспечивал логистические потребности армии государства-агрессора.