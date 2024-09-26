На курщині внаслідок вибуху пошкоджено залізницю: що відомо
Київ • УНН
На перегоні "Шерекіно-Канишівка" в курській області рф стався вибух, який пошкодив залізничне полотно. Інцидент трапився 24 вересня, постраждалих немає.
У курській області рф, на перегоні "Шерекіно-Канишівка" стався вибух, пошкоджено залізничне полотно. Про це пише "Astra", передає УНН.
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За даними "Astra", вибух трапився 24 вересня на перегоні "Шерекіно-Канишівка" 24 вересня.
Постраждалих нібито немає.
Нагадаємо
Українська розвідка спільно з Силами спеціальних операцій 10 вересня здійснила мінування та підрив на залізничній ділянці "старий оскол — валуйки" у бєлгордській області. В результаті пущено під укіс вантажний поїзд, що забезпечував логістичні потреби армії держави-агресора.