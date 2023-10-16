На Купянском и Лиманском направлениях за неделю отбили более 160 атак врага - Генштаб

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"На Купянском направлении, а также Лиманском враг активизировал наступательные действия в районах Синьковки, Ивановки, Кисловки Харьковской области, Макеевки, Торского и Дибровы Луганской области. На этих направлениях украинские воины в течение недели отбили более 160 атак противника, нанеся ему немалые потери как в живой силе, так и в тяжелом вооружении", - сказал Ковалев.

Детали

По его словам, на Марьинском и Шахтерском направлениях украинские воины отбили более 70 атак противника в районах Марьинки, Победы, Новомихайловки, Угледара, Золотой Нивы, Старомайорского. "В частности, более 30 атак в районе Марьинки", - отметил спикер Генштаба.

"В течение прошлой недели произошло более 500 боевых столкновений", - сообщил Ковалев.

Напомним

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

На Авдеевском направлении враг за неделю совершил более 100 попыток вытеснить Силы обороны, ВСУ дали отпор всем атакам.