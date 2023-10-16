На Куп'янському та Лиманському напрямках за тиждень відбили понад 160 атак ворога - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Сили оборони України на Куп'янському та Лиманському напрямках за минулий тиждень відбили понад 160 атак російських військ, повідомив у понеділок речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, пише УНН.
Цитата
"На Куп'янському напрямку, а також Лиманському ворог активізував наступальні дії у районах Синьківки, Іванівки, Кислівки Харківської області, Макіївки, Торського та Діброви Луганської області. На цих напрямках українські воїни протягом тижня відбили понад 160 атак противника, завдавши йому чималих втрат як у живій силі, так і у важкому озброєнні", - сказав Ковальов.
Деталі
З його слів, на Мар'їнському та Шахтарському напрямках українські воїни відбили понад 70 атак противника у районах Мар'їнки, Побєди, Новомихайлівки, Вугледара, Золотої Ниви, Старомайорського. "Зокрема, понад 30 атак у районі Мар'їнки", - зазначив речник Генштабу.
"Протягом минулого тижня відбулося понад 500 бойових зіткнень", - повідомив Ковальов.
Нагадаємо
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
На Авдіївському напрямку ворог за тиждень здійснив понад 100 спроб витіснити Сили оборони, ЗСУ дали відсіч усім атакам.