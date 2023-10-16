На Мелітопольському напрямку ворога витісняють у районах Вербового, Новопрокопівки та Копанів - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Сили оборони України витісняють російські війська у районах трьох населених пунктів на Мелітопольському напрямку, повідомив у понеділок речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, пише УНН.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
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"На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальної операції, крок за кроком витісняючи ворога у районах Вербового, Новопрокопівки та Копанів", - сказав Ковальов.
Нагадаємо
На Бахмутському напрямку Сили оборони мають успіхи, ворог через втрати перекидає додаткові сили.