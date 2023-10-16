На Мелітопольському напрямку ворога витісняють у районах Вербового, Новопрокопівки та Копанів - Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

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"На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальної операції, крок за кроком витісняючи ворога у районах Вербового, Новопрокопівки та Копанів", - сказав Ковальов.

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На Бахмутському напрямку Сили оборони мають успіхи, ворог через втрати перекидає додаткові сили.