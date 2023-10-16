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На Мелитопольском направлении врага вытесняют в районах Вербового, Новопрокоповки и Копаней - Генштаб

Киев • УНН

 • 347146 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Силы обороны Украины вытесняют российские войска в районах трех населенных пунктов на Мелитопольском направлении, сообщил в понедельник спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, пишет УНН.

На Мелитопольском направлении врага вытесняют в районах Вербового, Новопрокоповки и Копаней - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Цитата

"На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают ведение наступательной операции, шаг за шагом вытесняя врага в районах Вербового, Новопрокоповки и Копаней", - сказал Ковалев.

Напомним

На Бахмутском направлении Силы обороны имеют успехи, враг из-за потерь перебрасывает дополнительные силы.

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