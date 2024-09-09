На Купянском направлении ВСУ дроном уничтожили российский ЗРК "Тор"

На Харьковщине Силы обороны с помощью дрона-камикадзе уничтожили российский ЗРК "Тор" на Купянском направлении. Об этом пишет УНН со ссылкой на ОТГ "Харьков".

Детали

ЗРК обнаружила группа аэроразведки подразделений 107 ОБр ТРО на Купянском направлении, которая передала координаты экипажам ударных БПЛА.

Экипаж "Стрикс" Слобожанских гвардейцев профессионально и филигранно выполнил поставленную задачу - цель была поражена вместе с боекомплектом и экипажем с помощью только одного дрона-камикадзе с кумулятивным зарядом - рассказали военные.

Справочно

ЗРК "Тор" - советский и российский тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Он может одновременно поражать до четырех целей на расстоянии до 16 километров и на высоте до 10 километров. Боекомплект одной пусковой установки составляет 16 ракет.

Самоходная пусковая установка комплекса способна работать автономно, самостоятельно обнаруживая цель и поражая ее. Экипаж машины состоит из трех военных.

Напомним

Военные контрразведчики СБУ и ВСУ уничтожили российскую РЛС дальнего обнаружения "Каста" в Запорожской области. Эта станция была "глазами" российской ПВО и контролировала украинское воздушное пространство.