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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Купянском направлении ВСУ дроном уничтожили российский ЗРК "Тор"

На Купянском направлении ВСУ дроном уничтожили российский ЗРК "Тор"

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 11:35  •  9144 просмотра

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На Купянском направлении Харьковщины украинские военные обнаружили и уничтожили российский ЗРК «Тор». Цель была поражена одним дроном-камикадзе с кумулятивным зарядом, уничтожены боекомплект и экипаж.

На Харьковщине Силы обороны с помощью дрона-камикадзе уничтожили российский ЗРК "Тор" на Купянском направлении. Об этом пишет УНН со ссылкой на ОТГ "Харьков". 

Детали

ЗРК обнаружила группа аэроразведки подразделений 107 ОБр ТРО на Купянском направлении, которая передала координаты  экипажам ударных БПЛА. 

Экипаж "Стрикс" Слобожанских гвардейцев профессионально и филигранно выполнил поставленную задачу - цель была поражена вместе с боекомплектом и экипажем с помощью только одного дрона-камикадзе с кумулятивным зарядом

- рассказали военные. 

Справочно

ЗРК "Тор" - советский и российский тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Он может одновременно поражать до четырех целей на расстоянии до 16 километров и на высоте до 10 километров. Боекомплект одной пусковой установки составляет 16 ракет.

Самоходная пусковая установка комплекса способна работать автономно, самостоятельно обнаруживая цель и поражая ее. Экипаж машины состоит из трех военных.

Напомним

Военные контрразведчики СБУ и ВСУ уничтожили российскую РЛС дальнего обнаружения "Каста" в Запорожской области. Эта станция была "глазами" российской ПВО и контролировала украинское воздушное пространство.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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