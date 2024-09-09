На Куп'янському напрямку ЗСУ дроном знищили російський ЗРК "Тор"
Київ • УНН
На Куп'янському напрямку Харківщини українські військові виявили та знищили російський ЗРК "Тор". Ціль була уражена одним дроном-камікадзе з кумулятивним зарядом, знищено боєкомплект та екіпаж.
На Харківщині Сили оборони за допомогою дрона-камікадзе знищили російський ЗРК "Тор" на Куп'янському напрямку. Про це пише УНН з посиланням на ОТУ "Харків".
Деталі
ЗРК виявила група аеророзвідки підрозділів 107 ОБр ТРО на Куп’янському напрямку, яка передала координати екіпажам ударних БПЛА.
Екіпаж "Стрікс" Слобожанських гвардійців професійно та філігранно виконав поставлену задачу – ціль була уражена разом з боєкомплектом та екіпажем за допомогою лише одного дрону-камікадзе з кумулятивним зарядом
Довідково
ЗРК "Тор" – радянський та російський тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.
Він може одночасно уражати до чотирьох цілей на відстані до 16 кілометрів і на висоті до 10 кілометрів. Боєкомплект однієї пускової установки складає 16 ракет.
Самохідна пускова установка комплексу здатна працювати автономно, самостійно виявляючи ціль та уражаючи її. Екіпаж машини складається з трьох військових.
Нагадаємо
Військові контррозвідники СБУ та ЗСУ знищили російську РЛС дальнього виявлення "Каста" у Запорізькій області. Ця станція була "очима" російської ППО та контролювала український повітряний простір.