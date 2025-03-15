На Кубе произошла масштабная авария в энергосистеме: часть страны без света
Киев • УНН
В пятницу вечером значительная часть Кубы осталась без электроснабжения из-за аварии в энергосистеме. Продолжается расследование инцидента, специалисты анализируют причины перебоев.
В пятницу вечером значительная часть Кубы осталась без электроснабжения из-за аварии в энергосистеме. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
По информации Министерства энергетики страны, сбой произошел около 20:15 по местному времени и вызвал отключение тока в западных регионах, в частности в столице.
Государственные СМИ информируют, что продолжается расследование инцидента. Специалисты анализируют причины перебоев и масштабы их влияния на энергетическую инфраструктуру.
Куба уже не впервые сталкивается с подобными проблемами. В конце прошлого года страна пережила ряд масштабных отключений из-за нехватки топлива, изношенности сетей и последствий стихийных бедствий. Уязвимость энергосистемы остается острым вызовом для власти.
Напомним
В прошлом году на Кубе в очередной раз произошло масштабное отключение электроэнергии из-за аварии на одной из главных электростанций острова. Тогда миллионы людей остались без электричества, что заставило власти объявить о приостановке занятий в школах и рабочих активностей на неопределенный срок.
Куба снова осталась без электричества на фоне урагана07.11.24, 16:19 • 14901 просмотр