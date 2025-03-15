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На Кубі сталася масштабна аварія в енергосистемі: частина країни без світла

Київ • УНН

 • 16877 перегляди

У п’ятницю ввечері значна частина Куби залишилася без електропостачання через аварію в енергосистемі. Триває розслідування інциденту, фахівці аналізують причини перебоїв.

На Кубі сталася масштабна аварія в енергосистемі: частина країни без світла

У п’ятницю ввечері значна частина Куби залишилася без електропостачання через аварію в енергосистемі. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

За інформацією Міністерства енергетики країни, збій стався близько 20:15 за місцевим часом і спричинив відключення струму у західних регіонах, зокрема в столиці. 

Державні ЗМІ інформують, що триває розслідування інциденту. Фахівці аналізують причини перебоїв і масштаби їх впливу на енергетичну інфраструктуру. 

Куба вже не вперше стикається з подібними проблемами. Наприкінці минулого року країна пережила низку масштабних відключень через нестачу палива, зношеність мереж і наслідки стихійних лих. Вразливість енергосистеми залишається гострим викликом для влади.

Нагадаємо

У минулому році на Кубі вчергове сталося масштабне відключення електроенергії через аварію на одній із головних електростанцій острова. Тоді мільйони людей залишилися без електрики, що змусило владу оголосити про призупинення занять у школах і робочих активностей на невизначений термін.

Куба знову залишилася без електрики на тлі урагану07.11.24, 16:19 • 14901 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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