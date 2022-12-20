На Крымском перешейке вражеская колонна попала под обстрел
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Загадочные ситуации происходят с рашистами там, где они не ожидали. Как ночью на Крымском перешейке близ Чонгара, где вражеская колонна попала под обстрел. Об этом заявил Мелитопольский городской голова Иван Федоров, заметив, что освобождение Мелитополя сократит дистанцию между украинскими силами и врагом настолько, что группировки "второй армии мира" в Крыму будут "как на ладони", передает УНН.
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«Загадочные ситуации происходят в последнее время там, где оккупанты думали, что они в безопасности. Сегодня ночью на Крымском перешейке у Чонгара колонна орков попала под обстрел. Странные взрывы постоянно раздаются на самом полуострове. Прячась в Крыму, рашисты надеются, что до них не достанут наши силы обороны или их спасут их «надежные» ПВО. Однако факты говорят о другом. Чем ближе мы подступаем к врагу, тем меньше шансов у оккупантов убежать. Тем более и Крымский мост ненадежно держится», – сообщил Федоров.
Он добавил, что освобождение Мелитополя сократит дистанцию между украинскими силами и врагом настолько, что группировки «второй армии мира» в Крыму будут «как на ладони». «Так что сегодня под прицелом тоненький перешеек. Завтра под контролем весь полуостров», – отметил Федоров.
Напомним
В Мелитополе ночью прогремели два взрыва.