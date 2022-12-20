На Крымском перешейке вражеская колонна попала под обстрел

Цитата

«Загадочные ситуации происходят в последнее время там, где оккупанты думали, что они в безопасности. Сегодня ночью на Крымском перешейке у Чонгара колонна орков попала под обстрел. Странные взрывы постоянно раздаются на самом полуострове. Прячась в Крыму, рашисты надеются, что до них не достанут наши силы обороны или их спасут их «надежные» ПВО. Однако факты говорят о другом. Чем ближе мы подступаем к врагу, тем меньше шансов у оккупантов убежать. Тем более и Крымский мост ненадежно держится», – сообщил Федоров.

Он добавил, что освобождение Мелитополя сократит дистанцию между украинскими силами и врагом настолько, что группировки «второй армии мира» в Крыму будут «как на ладони». «Так что сегодня под прицелом тоненький перешеек. Завтра под контролем весь полуостров», – отметил Федоров.

Напомним

В Мелитополе ночью прогремели два взрыва.