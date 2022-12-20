На Кримському перешийку ворожа колона потрапила під обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Загадкові ситуації стаються з рашистами там, де не очікували. Як от вночі на Кримському перешийку поблизу Чонгара, де ворожа колона потрапила під обстріл. Про це заявив Мелітопольський міський голова Іван Федоров, зауваживши, що звільнення Мелітополя скоротить дистанцію між українськими силами і ворогом настільки, що угрупування "другої армії світу" в Криму будуть "як на долоні", передає УНН.
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«Загадкові ситуації трапляються останнім часом там, де окупанти думали, що вони в безпеці. Сьогодні вночі на Кримському перешийку поблизу Чонгара колона орків потрапила під обстріл. Дивні вибухи постійно лунають на самому півострові. Ховаючись у Криму, рашисти сподіваються, що до них не дістануть наші сили оборони або їх врятують їхні «надійні» ППО. Проте факти говорять про інше. Чим ближче ми підступаємо до ворога, тим менше шансів у окупантів втекти. Тим паче і Кримський міст ненадійно тримається», – повідомив Федоров.
Він додав, що звільнення Мелітополя скоротить дистанцію між українськими силами і ворогом настільки, що угрупування «другої армії світу» в Криму будуть «як на долоні». «Тож сьогодні під прицілом тоненький перешийок. Завтра під контролем весь півострів», - зазначив Федоров.
Нагадаємо
У Мелітополі вночі прогриміли два вибухи.