На КПВВ в зоне ООС в очередях находились 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Утром в четверг, 29 августа, на контрольных-пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях находились 200 автомобилей. Об этом УНН сообщили в прессслужбе Госпогранслужбы Украины.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/30; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 10/50; "Гнутово" - 10/10", - говорится в сообщении.
Пограничники также сообщили, что за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток несколько уменьшился. В общем через КПВВ последовало 47,5 тысячи человек и 5,3 тысячи транспортных средств.
Сегодня пропускные операции во всех КПВВ на линии разграничения начались вовремя.
Напомним, вчера на КПВВ "Майорское" прекращался пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в связи с обстрелом российскими оккупационными войсками позиций Объединенных сил рядом с дорожным коридором.
Учитывая потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан по решению командующего Объединенных сил пропускные операции в этом контрольном пункте не осуществлялись с 12:50 до 14:00.