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КПВВ "Майорське" закрили через обстріл

КПВВ "Майорське" закрили через обстріл

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Донецькій області контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське" закрили через обстріл бойовиків. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні, 28 серпня, о 12:25, противник розпочав обстріл цивільної інфраструктури в районі гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка–Бахмут". Застосував при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що такі дії російсько-окупаційних військ поставили під загрозу життя та здоров’я і мирного населення і персоналу, який здійснює свою діяльність в КПВВ "Майорське".

Прикордонниками зі складу Об’єднаних сил було забезпечено належну безпеку для усіх цивільних, які перебували на контрольованій території поблизу КПВВ.

Зважаючи на те, що дії противника ставлять під загрозу життя та здоров’я осіб, які перетинають лінію розмежування, Командувачем Об’єднаних сил було прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів через КПВВ "Майорське" до особливого розпорядження.

Раніше повідомлялося, що від початку цієї доби бойовики здійснили 4 обстріли українських позицій.

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