ООС: бойовики 4 рази порушили режим тиші, втрат немає

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Від початку цієї доби бойовики здійснили 4 обстріли наших позицій. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.

“Від початку цієї доби російсько-окупаційні війська здійснили 4 прицільні обстріли наших позицій в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ Об’єднаних сил. Три з них окупанти розпочали майже одночасно після 05.30 ранку, та вели протягом години”, — повідомив Гуцуляк.

За його словами, активні бойові дії велися в районі Новолуганського. З напрямку від с.Доломітне ворог випустив 30 мін калібру 120 мм. Обстріл супроводжувався щільним вогнем з озброєння БМП, ручних протитанкових, автоматичних станкових та підствольних гранатометів, стрілецької зброї.

“У цей же час наші оборонці смт. Зайцеве зафіксували розриви 6 ворожих мін 82-го калібру. Також з окупованої частини цього н.п. противник вів прицільний вогонь з СПГ, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — сказав Гуцуляк.

За його словами під ворожим обстрілом перебували захисники Новотошківського. Від селища Голубівське окупанти цілили з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Окрім цього, з 08:50 протягом 20 хвилин ворог вів обстріли оборонців н.п. Південне. З напрямку від шахти Гагаріна окупованої Горлівки противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

“Захисники України щоразу вимушено вели вогонь у відповідь на ворожі прицільні обстріли, з метою запобігання втрат особового складу. При цьому підрозділи Об’єднаних сил адекватно застосовували виключно чергові вогневі засоби, неухильно дотримуючись Мінських угод”, — сказав Гуцуляк.

Сьогодні бойових втрат серед українських військових внаслідок активних ворожих збройних провокацій немає.

Нагадаємо, 27 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню.

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