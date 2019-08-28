ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. 27 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї — міномету калібру 82 мм, а також — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує УНН.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 8 обстрілів позицій Об’єднаних сил:
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- неподалік Талаківки — зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
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- двічі в районі Водяного — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- тричі близько Павлополя — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
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- поблизу Мар’їнки — з підствольних гранатометів;
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- неподалік Лебединського — зі стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 2 обстріли позицій Об’єднаних сил:
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- двічі неподалік Світлодарська — із забороненої Мінськими угодами зброї — мінометів калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів.
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Впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
Нагадаємо, з боку українського СЦКК пролунала заява, що бойовики імітують демонтаж фортифікацій під Станицею Луганською.