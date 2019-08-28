ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. 27 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия — миномета калибра 82 мм, а также — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует УНН.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- неподалеку от Талаковки — со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
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- дважды в районе Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- трижды около Павлополя — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
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- вблизи Марьинки — с подствольных гранатометов;
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- неподалеку от Лебединского — из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:
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- дважды неподалеку от Светлодарска — из запрещенного Минскими соглашениями оружия — минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
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На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Напомним, со стороны украинского СЦКК прозвучало заявление, что боевики имитируют демонтаж фортификаций под станицей Луганской.