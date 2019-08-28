ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:



неподалеку от Талаковки — со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;



дважды в районе Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;



трижды около Павлополя — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;



вблизи Марьинки — с подствольных гранатометов;



неподалеку от Лебединского — из стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:



дважды неподалеку от Светлодарска — из запрещенного Минскими соглашениями оружия — минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.



На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Напомним, со стороны украинского СЦКК прозвучало заявление, что боевики имитируют демонтаж фортификаций под станицей Луганской.