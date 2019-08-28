ООС: боевики 4 раза нарушили режим тишины, потерь нет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. С начала этой эпохи боевики совершили 4 обстрелы наших позиций. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.
“С начала этого периода российско-оккупационные войска осуществили 4 прицельные обстрела наших позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ Объединенных сил. Три из них оккупанты начали почти одновременно после 05.30 утра, и вели в течение часа”, — сообщил Гуцуляк.
По его словам, активные боевые действия велись в районе Новолуганского. С направления от с.Доломитное враг выпустил 30 мин калибра 120 мм. Обстрел сопровождался плотным огнем из вооружения БМП, ручных противотанковых, автоматических станковых и подствольных гранатометов, стрелкового оружия.
“В это же время наши защитники пгт. Зайцевое зафиксировали разрывы 6 вражеских мин 82-го калибра. Также из оккупированной части этого н.п. противник вел прицельный огонь с СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, — сказал Гуцуляк.
По его словам под вражеским обстрелом находились защитники Новотошковского. От поселка Голубовское оккупанты целились из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Кроме этого, с 8:50 в течение 20 минут противник вел обстрел защитников н.п. Южное. С направлении от шахты Гагарина оккупированной Горловки противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
“Защитники Украины каждый раз вынужденно вели огонь на вражеские прицельные обстрелы, с целью предотвращения потерь личного состава. При этом подразделения Объединенных сил адекватно применяли исключительно дежурные огневые средства, неукоснительно соблюдая Минские соглашения”, — сказал Гуцуляк.
Сегодня боевых потерь среди украинских военных результате активных враждебных вооруженных провокаций нет.
Напомним, 27 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.