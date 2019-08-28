КПВВ "Майорское" закрыли из-за обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Донецкой области контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" закрыли из-за обстрела боевиков. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня, 28 августа, в 12:25, противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка-Бахмут". Применил при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что такие действия российско-оккупационных войск поставили под угрозу жизнь и здоровье и мирного населения, и персонала, осуществляющего свою деятельность в КПВВ "Майорское".
Пограничниками из состава Объединенных сил было обеспечено надлежащюю безопасность для всех гражданских, которые находились на контролируемой территории вблизи КПВВ.
Несмотря на то, что действия противника ставят под угрозу жизнь и здоровье лиц, пересекающих линию разграничения, Командующим Объединенных сил было принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Майорское" до особого распоряжения.
Ранее сообщалось, что с начала этих суток боевики совершили 4 обстрела украинских позиций.