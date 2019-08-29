На КПВВ у зоні ООС у чергах перебували 200 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Зранку в четвер, 29 серпня, на контрольних-пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах перебували 200 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/30; "Мар’їнка" – 0/70; "Новотроїцьке" – 10/50; "Гнутове" – 10/10", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники також повідомили, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік дещо зменшився. Загалом через КПВВ прослідувало 47,5 тисячі осіб та 5,3 тисячі транспортних засобів.
Сьогодні пропускні операції у всіх КПВВ на лінії розмежування розпочались вчасно.
Нагадаємо, учора в КПВВ "Майорське" припинявся пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування у зв’язку з обстрілом російськими окупаційними військами позицій Об’єднаних сил поряд з дорожнім коридором.
Враховуючи потенційну загрозу життю та здоров’ю громадян за рішенням Командувача Об’єднаних сил пропускні операції у цьому контрольному пункті не здійснювались з 12:50 до 14:00.