На КПВВ "Станица-Луганская" умер мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. На КПВВ “Станица-Луганская” умер 70-летний мужчина. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает УНН.
“На КПВВ „Станица-Луганская“ скончался мужчина 1949 года, он шёл со стороны оккупированной территории Луганской области, при подходе к Украинской стороне КПВВ мужчине стало плохо, он был госпитализирован, но к сожалению врачи не смогли ничего сделать”, — написал Лисянский.
Он добавил, что, по предварительным данным, мужчина умер от обширного инсульта.
Напомним, в ООН за три месяца задокументировали девять смертей на КПВВ на Донбассе.