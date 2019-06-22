На КПВВ "Станиця-Луганська" помер чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. На КПВВ “Станиця-Луганська” помер 70-річний чоловік. Про це на своїй сторінці в Facebook написав представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський, передає УНН.
“На КПВВ „Станиця-Луганська“ помер чоловік 1949 року народження, він йшов з боку окупованої території Луганської області, при підході до Української сторони КПВВ чоловікові стало погано, він був госпіталізований, але на жаль лікарі не змогли нічого зробити”, — написав Лисянський.
Він додав, що, за попередніми даними, чоловік помер від обширного інсульту.
Нагадаємо, в ООН за три місяці задокументували дев’ять смертей на КПВВ на Донбасі.