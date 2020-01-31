На КПВВ "Станица Луганская" фиксируют увеличение пассажиропотока
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Утром в пятницу, 31 января, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях застряли 220 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/35; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 30/45; "Гнутово" - 10/10", - говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что за прошедшие сутки значительно увеличился пассажиропоток в контрольном пункте "Станица Луганская".
В остальных дорожных коридорах интенсивность пересечения линии разграничения оставалась на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 3,7 тысячи человек и 3,9 тысячи транспортных средств.
Во всех КПВВ на линии разграничения пропускные операции начались вовремя.
Напомним, на КПВВ "Новотроицкое" пограничники обнаружили в багажнике автомобиля меч катану.