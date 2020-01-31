На КПВВ "Станиця Луганська" фіксують збільшення пасажиропотоку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Зранку в п'ятницю, 31 січня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах застрягли 220 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/35; "Мар’їнка" – 0/80; "Новотроїцьке" – 30/45; "Гнутове" – 10/10", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники зазначають, що минулої доби значно збільшився пасажиропотік у контрольному пункті "Станиця Луганська".
У решті дорожніх коридорів інтенсивність перетину лінії розмежування залишалась на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 37 тисяч осіб та 3,9 тисячі транспортних засобів.
В усіх КПВВ на лінії розмежування пропускні операції розпочались вчасно.
Нагадаємо, на КПВВ "Новотроїцьке" прикордонники виявили в багажнику автомобіля меч катану.