Чоловік намагався провезти катану до зони ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Чоловік віз в багажнику автомобіля "ВАЗ" самурайський меч – катану на тимчасово окуповану територію. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"У КПВВ "Новотроїцьке" прикордонники виявили меч катану. Холодну зброю, характерну для японських самураїв, віз у багажнику автомобіля "ВАЗ" чоловік, який їхав на тимчасово окуповану територію України. Після того, як оглядова група прикордонників та представників ДФСУ виявила приховану зброю, меч та його власника передали працівникам поліції", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що у територіальному підрозділі Національної поліції зареєстроване повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 ККУ (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Проводяться відповідні процесуальні дії.
Нагадаємо, з України у Великобританію намагались вивезти старовинні наконечники списів та ножі.