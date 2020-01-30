Мужчина пытался провезти катану в зону ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Мужчина вез в багажнике автомобиля "ВАЗ" самурайский меч - катану на временно оккупированную территорию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"В КПВВ "Новотроицкое" пограничники обнаружили меч катану. Холодное оружие, характерное для японских самураев, вез в багажнике автомобиля "ВАЗ" мужчина, который ехал на временно оккупированную территорию Украины. После того, как обзорная группа пограничников и представителей ГФСУ обнаружила скрытое оружие, меч и его владельца передали сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.
Указано, что в территориальном подразделении Национальной полиции зарегистрировано сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Проводятся соответствующие процессуальные действия.
Напомним, из Украины в Великобританию пытались вывезти старинные наконечники копий и ножи.