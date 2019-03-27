На КПВВ "Чонгар" водитель Мitsubishi пытался прорваться через админчерту

Так, водитель вместе с одним пассажиром на транспортном средстве Мitsubishi, после въезда в КПВВ "Чонгар", без уменьшения скорости сразу поехал на выезд, минуя таможенный и пограничный контроль.

В результате немедленного реагирования и оперативных действий пограничники остановили и заблокировали машину. Вместе с тем, пограничникам пришлось одевать наручники на пассажира, который начал вести себя агрессивно, не выполнял законные требования пограничников и высказывался ненормативной лексикой.

На водителя пограничники составили административный протокол по статье 202 КУоАП "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда - выезда", а на пассажира - административный протокол по статье 185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы".

В дальнейшем материалы дела будут переданы в суд для решения вопроса о привлечении к ответственности.



Как сообщал УНН, в январе поток населения в Крым и из него увеличился на 17%.