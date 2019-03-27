На КПВВ "Чонгар" водій Мitsubishi намагався прорватися через адмінмежу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Учора вночі, в контрольному пункті "Чонгар" прикордонники Бердянського загону зупинили транспортний засіб під керуванням громадянина України, який намагався перетнути адміністративну межу з ТОТ АР Крим без проходження всіх видів контролю. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, водій разом з одним пасажиром на транспортному засобі Мitsubishi, після в’їзду до КПВВ "Чонгар", без зменшення швидкості одразу поїхав на виїзд, оминаючи митний та прикордонний контролі.
В результаті негайного реагування та оперативних дій прикордонники зупинили та заблокували автівку. Разом з тим, прикордонникам довелось одягати кайданки на пасажира, який почав вести себе агресивно, не виконував законні вимоги прикордонників та висловлювався ненормативною лексикою.
На водія прикордонники склали адміністративний протокол за статтею 202 КУпАП "Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду — виїзду", а на пасажира - адміністративний протокол за статтею 185-10 КУпАП "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону".
В подальшому матеріали справи будуть передані до суду для вирішення питання про притягнення до відповідальності.
Як повідомляв УНН, у січні потік населення до Криму і з нього збільшився на 17%.