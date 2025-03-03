На космическое агентство Польши осуществлена кибератака: что известно
Киев • УНН
Государственные службы кибербезопасности Польши обнаружили несанкционированный доступ к ИТ-инфраструктуре POLSA. Пострадавшие системы защищены.
Государственные службы, отвечающие за кибербезопасность, обнаружили несанкционированный доступ к ИТ-инфраструктуре польского космического агентства. Об этом сообщилпольский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский в соцсети X, пишет УНН.
"Государственные службы, ответственные за кибербезопасность, обнаружили несанкционированный доступ к ИКТ-инфраструктуре Польского космического агентства",- говорится в сообщении министра.
Отмечается, что в связи с инцидентом пострадавшие от атаки системы были защищены. CSIRT NASK вместе с CSIRT MON поддерживает POLSA в деятельности, направленной на восстановление оперативного функционирования Агентства.
По состоянию на сейчас проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, стоящих за кибератакой.
Напомним
Польское космическое агентство (POLSA) является исполнительным агентством Министерства развития и технологий, созданным в 2014 году. Его задачей является поддержка польской космической отрасли. POLSA сотрудничает с международными организациями и органами государственной власти в сфере исследования и использования космоса.