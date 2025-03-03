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На космічне агентство Польщі здійснено кібератаку: що відомо

Київ • УНН

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Державні служби кібербезпеки Польщі виявили несанкціонований доступ до ІТ-інфраструктури POLSA. Постраждалі системи захищено.

На космічне агентство Польщі здійснено кібератаку: що відомо

Державні служби, які відповідають за кібербезпеку, виявили несанкціонований доступ до ІТ-інфраструктури польського космічного агентства. Про це повідомив польський міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський у соцмережі X, пише УНН.

"Державні служби, відповідальні за кібербезпеку, виявили несанкціонований доступ до ІКТ-інфраструктури Польського космічного агентства",- йдеться у повідомленні міністра.

Зазначається, що у зв'язку з інцидентом постраждалі від атаки системи були захищені. CSIRT NASK разом із CSIRT MON підтримує POLSA у діяльності, спрямованій на відновлення оперативногофункціонування Агентства.

Станом на зараз проводяться оперативні заходи щодо встановлення осіб, які стоять за кібератакою.

Нагадаємо

Польське космічнеагентство (POLSA) є виконавчим агентством Міністерства розвитку і технологій, створеним у 2014 році. Його завданням є підтримка польської космічної галузі. POLSA співпрацює з міжнародними організаціями та органами державної влади у сфері дослідження та використання космосу.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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