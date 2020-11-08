На коронавирусную инфекцию в мире заболело уже почти 50 млн человек

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 450 934 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 8312 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.