На коронавірусну інфекцію у світі вже захворіло майже 50 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 49 761 890 людей, з них одужало 32 729 126. Кількість померлих зросла до 1 249 540.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (9 851 718), Індія (8 462 080), Бразилія (5 653 561), Росія (1 740 172), а також Франція (1 709 773), Іспанія (1 328 832), Аргентина (1 236 851), Велика Британія (1 174 770) та Колумбія (1 136 447).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (237 019), Бразилії (162 269), Індії (125 562) та Мексиці (94 808).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 450 934 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 312 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.