На коронавірусну інфекцію у світі вже захворіло майже 50 млн людей

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 450 934 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 312 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.