На коронавирус уже проверили четырех офицеров - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Четырех офицеров, прибывших с учений из-за рубежа, проверили на новый коронавирус. Их тесты оказались отрицательными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Киевский военный госпиталь уже имеет необходимое количество тестов, которые уже были апробированы. Так, с применением указанных тестов были проверены четверо офицеров, прибывших с учений из-за границы. Их тесты на наличие вируса были отрицательными", - отметил Сергей Моргун.
Напомним, в Украине проработали 79 подозрений на новый коронавирус.