На коронавирус уже проверили четырех офицеров - Минобороны

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100979 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104351 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106363 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105292 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114007 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101019 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105434 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106686 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131595 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130459 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На коронавирус уже проверили четырех офицеров - Минобороны

На коронавирус уже проверили четырех офицеров - Минобороны

Киев  •  УНН

 • 13421 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Четырех офицеров, прибывших с учений из-за рубежа, проверили на новый коронавирус. Их тесты оказались отрицательными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Киевский военный госпиталь уже имеет необходимое количество тестов, которые уже были апробированы. Так, с применением указанных тестов были проверены четверо офицеров, прибывших с учений из-за границы. Их тесты на наличие вируса были отрицательными", - отметил Сергей Моргун.

Напомним, в Украине проработали 79 подозрений на новый коронавирус.

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