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На коронавірус вже перевірили чотирьох офіцерів - Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Чотирьох офіцерів, які прибули з навчань з-за кордону, перевірили на новий коронавірус. Їх тести виявились негативними. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.

“Київський військовий госпіталь вже має необхідну кількість тестів, які вже були апробовані. Так, із застосуванням зазначених тестів були перевірені четверо офіцерів, які прибули з навчань із-за кордону. Їхні тести на наявність вірусу були негативними”, - зазначив Сергій Моргун.

Нагадаємо, в Україні опрацювали 79 підозр на новий коронавірус.

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