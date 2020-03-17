На коронавірус вже перевірили чотирьох офіцерів - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Чотирьох офіцерів, які прибули з навчань з-за кордону, перевірили на новий коронавірус. Їх тести виявились негативними. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.
“Київський військовий госпіталь вже має необхідну кількість тестів, які вже були апробовані. Так, із застосуванням зазначених тестів були перевірені четверо офіцерів, які прибули з навчань із-за кордону. Їхні тести на наявність вірусу були негативними”, - зазначив Сергій Моргун.
Нагадаємо, в Україні опрацювали 79 підозр на новий коронавірус.