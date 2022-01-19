Коронавирусом в мире заболело уже более 335 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. По состоянию на утро в мире COVID-19 заболело более 335 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире коронавирусом инфицировано 335 366 984 людей, выздоровело 271 056 320. Количество умерших возросло до 5 573 545.
Лидеры по количеству инфицированных
Странами с наибольшим количеством больных коронавирусом остаются: США, Индия, Бразилия, Великобритания, Франция, Россия, Турция, Италия, Испания и Германия.
Лидеры по количеству летальных случаев
Наибольшее количество смертей зафиксировано в США, Бразилии и Индии.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава, всего в Украине зарегистрировано 3 768 088 случаев заражения COVID-19, из них 98 549 — летальные.
Напомним
Коронавирус впервые зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор инфицированных этим вирусом было обнаружено в 188 странах мира.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.