На границе остановили уже 70 нарушителей карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. На государственной границе Украины с начала введения карантинных мероприятий по недопущению распространения коронавируса COVID-19 обнаружили уже 70 нарушителей правил самоизоляции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"Уже 70 нарушителей правил самоизоляции обнаружили в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы с начала введения карантинных мероприятий по недопущению распространения коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что четыре из них во время мероприятий пограничного контроля обнаружили вчера, 15 апреля.
Так, в пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области пограничники обнаружили двух граждан Украины. Они нарушили карантин и планировали выехать из Украины ранее установленного срока самоизоляции.
Еще двух таких путешественников, которые направлялись в Польшу и Румынию через пункты пропуска "Краковец" и "Порубное", обнаружили пограничники Мостиского и Черновицкого отрядов. Один из них не добыл двое суток, другой - восемь до установленного срока самоизоляции.
Сотрудники Нацполиции составили протокол по ст.44-3 КоАП на выявленных нарушителей.
Ранее УНН писал, что пограничники задержали 43-летнего украинца, который пытался добраться до стран Евросоюза вне пунктов пропуска.