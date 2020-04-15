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Прикордонники затримали українця, який намагався дістатися країн ЄС поза пунктами пропуску

Прикордонники затримали українця, який намагався дістатися країн ЄС поза пунктами пропуску

Київ • УНН

 • 12327 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Прикордонники затримали 43-річного українця, який намагався дістатися країн Євросоюзу поза пунктами пропуску. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"14 квітня прикордонники Чопського загону затримали 43-річного українця, який намагався дістатися країн Євросоюзу поза пунктами пропуску", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що незнайомця виявив наряд від відділу "Ужгород". Чоловікові залишалося подолати всього 10 метрів до держрубежу, коли його зупинили правоохоронці.

"Затриманий мав із собою документи, що підтверджують його особу і він виявився мешканцем Київщини. Під час опитування чоловік пояснив прикордонникам, що залишився без роботи та мав намір знайти її за кордоном. Оскільки затриманому відомо, що Словаччина тимчасово обмежила в’їзд іноземцям на свою територію, українець вирішив перетнути кордон незаконним шляхом", - зазначається в повідомленні.

Також наразі чоловіка затримано в адміністративному порядку. За спробу порушення державного кордону він відповідатиме перед судом.

Нагадаємо, на кордоні з Росією прикордонники виявили двох порушників самоізоляції.

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